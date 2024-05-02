Экономист Зубец сообщил, что Россия не сможет опередить Китай в товарах массового производства | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:49 Экономист Зубец сообщил, что Россия не сможет опередить Китай в товарах массового производства

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Россия не сможет выиграть гонку в соревнованиях по производству товаров массового потребления. Обычно в ней побеждают Китай, Бангладеш и Пакистан, рассказал радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

По его странам, российские производители могут создать и смартфон, и автомобиль, вот только эти товары будут сильно дороже китайских.

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«Если мы живем в условиях открытого рынка, а мы живем в правилах ВТО, из которого мы не вышли, всегда китайцы, пакистанцы, Бангладеш российский ширпотреб задавят. Поэтому ориентироваться на российский ширпотреб не стоит», — сообщил экономист.

Зубец отметил, что для большого объема производства нужны большие деньги, а это — большие риски.