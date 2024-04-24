Экономист Зубец: рейтинг городов с высоким качеством жизни рассчитывается на основе мнения населения | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:51 Экономист Зубец: рейтинг городов с высоким качеством жизни рассчитывается на основе мнения населения

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Чаще всего рейтинг городов с самым высоким качеством жизни рассчитывается на основе мнения населения или же данных официальной статистики. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил экономист Алексей Зубец.

Так, в первом квартале 2024 года городами с самым высоким качеством жизни стали Грозный, Москва, Сочи, Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь, Калуга и Тула.

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«Опрос, который мы проводим, — это социология. <…> Это качество медицины, образования, работы жилищно-коммунального хозяйства, безопасность и еще целый ряд факторов», — пояснил эксперт.

В этих городах люди сами оценивают качество жизни выше, чем те, кто проживает в других местах. Такой подход позволяет получить объективные данные, сказал Зубец.