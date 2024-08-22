Экономист Зубец объяснил спрос на предсказания таро у бизнесменов желанием предвидеть ситуацию

Российский экономист Алексей Зубец в беседе с изданием Инфо24 объяснил повышенный спрос среди бизнесменов на предсказания бизнес-тарологов. По его словам, люди из этой среды не пренебрегают возможностью предвидеть ситуацию.

При этом он заметил, что спрос на гадания среди людей со статусом даже выше, чем среди населения в целом.

«От того, как ты видишь будущее, зависят твои сегодняшние действия», — процитировал «ФедералПресс» эксперта.

Зубец уверен в том, что существуют люди, которые лучше других способны интуитивно предвидеть развитие событий.

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