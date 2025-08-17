Экономист Зубец объяснил, что спрос на курьеров падает из-за стагнации торговли

За второй квартал 2025 года количество вакансий для курьеров в России снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом, а число резюме увеличилось на 102%. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в интервью сайту mk.ru связал ситуацию со стагнацией платежеспособного спроса и ритейла.

По его мнению, люди предпочитают откладывать деньги под высокие проценты, а не тратить их. Сетевая торговля также замедляется из-за роста цен на продукты и стремления потребителей сэкономить на доставке.

«Некоторый дисбаланс на рынке наметился не вчера, а еще в начале 2025 года, когда стало расти количество соискателей курьерских вакансий. И я вижу здесь одну причину — это стагнация ритейла, обусловленная стагнацией платежеспособного спроса»,— отметил специалист.

Несмотря на снижение спроса, курьеры остаются важной частью рынка труда, особенно в крупных городах. Однако, по прогнозам министра транспорта Андрея Никитина, внедрение беспилотников может привести к исчезновению этой профессии через два-три года.