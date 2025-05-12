Экономист Зубец назвал странной инициативу о налоге для безработных состоятельных россиян

Он пояснил: НДФЛ — это налог с дохода, а у неработающих граждан его может не быть. Многие из них живут за счет родственников, которые уже платят налоги, поэтому предложение о двойном взимании НДФЛ с неработающих кажется эксперту нелогичным.

Кроме того, Зубец обратил внимание на противоречивость формулировки «профессиональные бездельники». По его мнению, если человек не работает, он не может считаться профессионалом в безделье. Эксперт отметил, что подобные меры могут быть оправданы только при борьбе с серыми доходами, но не как повальное налогообложение всех неработающих граждан.