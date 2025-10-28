Экономист Зубец назвал страхование титула единственным способом защиты от аферистов при покупке жилья

Страхование титула — это единственный способ защитить себя от потерь при покупке недвижимости, заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По словам эксперта, сейчас в российской столице рассматриваются несколько десятков судебных исков по делам о мошенничестве при продаже квартир.

«Люди, продающие квартиру абсолютно легально, потом говорят, что у них отняли деньги мошенники, и просят вернуть им назад квартиру. Есть ощущение, что какое-то количество людей пострадали в действительности, а вообще это мошенническая схема», — пояснил экономист.

Для защиты от подобных ситуаций Зубец предложил страховать титул. Речь идет о праве собственности на приобретенную недвижимость.