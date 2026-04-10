Экономист Змиев заявил, что в условиях экономической нестабильности россиянам выгоднее хранить сбережения в рублях

В условиях экономической нестабильности россиянам выгоднее хранить сбережения в рублях, поскольку валютные вклады могут привести к убыткам. Экономист Евгений Змиев отметил, что такие валюты, как дирхамы и юани, подвержены специфическим рискам, связанным с международными экономическими конфликтами и нестабильностью на Ближнем Востоке. Об этом написало ИА НСН .

Финансовый консультант Алексей Родин предложил альтернативные инструменты для защиты сбережений, такие как замещающие облигации российских эмитентов, которые позволяют получать доход в рублях по курсу иностранной валюты. Он также упомянул о возможности вкладов в дирхамах и юанях, однако подчеркнул, что эти валюты могут быть менее выгодными из-за их волатильности.

Змиев также указал на ограничения на снятие валюты с валютных счетов, что делает такие вклады менее привлекательными. Он рекомендовал россиянам рассмотреть возможность хранения средств в рублях, чтобы избежать потенциальных убытков и неопределенности, связанных с валютными ограничениями.