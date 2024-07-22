Экономист Зайнуллин посоветовал перед оформлением ипотеки трезво оценить свои возможности

Ипотека берется на достаточно долгий период. Россиянам, которые решились на такой шаг, следует трезво оценивать свои возможности, рассказал экономист Сергей Зайнуллин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, человек должен четко понимать, какую сумму он гарантированно сможет выделять на покрытие кредита. Если плательщик не справляется со своими обязательствами, квартира выставляется на торги.

Кроме того, важно оценить локацию, в которой приобретается жилье. В будущем неликвидные варианты будет очень сложно продать, отметил Зайнуллин.