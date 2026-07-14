Экономист Волгин рассказал, на что обратить внимание при инвестициях через онлайн-платформы

При вложении средств через инвестиционные онлайн-платформы важно тщательно проверить их статус и условия работы. Об этом «Известиям» рассказал экономист и основатель инвестиционной платформы Lendly Александр Волгин.

Прежде всего необходимо убедиться, что площадка зарегистрирована в реестре операторов инвестиционных платформ Банка России. По закону оператор должен иметь собственные средства в размере не менее пяти миллионов рублей и резервы на случай непредвиденных ситуаций.

Волгин подчеркнул важность изучения правил платформы, где указаны требования к участникам, способы инвестирования, сроки перевода денег и вознаграждение оператора. Особое внимание стоит уделить политике взыскания, которая показывает, как платформа будет действовать в сложных ситуациях.

При работе с залоговыми займами важно выяснить, на кого оформлен залог и зарегистрирован ли он в Росреестре. Нотариальная доверенность и полный комплект документов могут позволить инвестору самостоятельно взыскивать задолженность.

Экономист рекомендовал сохранять договоры, правила, политику взыскания и документы о регистрации залога. При выборе инструмента важно оценивать не только потенциальную доходность, но и возможные риски.