Экономист Волгин рекомендовал проверять инвестиционные платформы в реестре Центробанка

По словам эксперта, первое, что нужно сделать, — убедиться, что платформа входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центробанка. Хотя некоторые площадки могут работать без включения в реестр ЦБ, наличие лицензии важно для участия в регулируемом рынке.

Экономист рекомендовал проверить, соответствует ли площадка базовым финансовым требованиям. Так, согласно закону, минимальный уровень собственных средств должен составлять не менее пяти миллионов рублей.

При выборе инвестиционной платформы важно учитывать ее продолжительность работы на рынке, квалификацию команды и показатели по просроченной задолженности и взысканию. Волгин подчеркнул, что многие сервисы активно рассказывают о том, как все должно быть, но не демонстрируют реального опыта в этих вопросах.

Основной документ, регулирующий деятельность платформы, — это ее правила. С июля 2023 года они подлежат обязательному согласованию с Банком России. В них оговариваются требования к участникам, способы инвестирования, содержание инвестиционных предложений и порядок их принятия, сроки передачи денег, размер вознаграждения оператора, состав и порядок раскрытия информации.

Специалист обратил внимание на нотариальную доверенность, которая может стать ключевой в случае дефолта заемщика, защищая права инвесторов. По его словам, управляющий залогом должен требовать такую доверенность и предоставлять ее в Росреестр. Однако не все платформы выполняют эти требования.