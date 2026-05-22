Экономист Вилков связал рост популярности ресейла с падением доходов населения

В период с 2023 по 2025 годы рынок ресейла в России вырос на 55%. Ситуацию прокомментировал экономист Иван Вилков, сообщил Inkazan.ru .

Специалист связал растущую популярность ресейла среди массового потребителя с двумя ключевыми факторами: снижением доходов населения, а также развитием удобных онлайн-сервисов для покупки и продажи бывших в употреблении товаров.

По словам эксперта, современные потребители все чаще стремятся экономить и искать наиболее выгодные предложения. Возможность сравнивать новые и бывшие в употреблении товары на одной онлайн-площадке, не выходя из дома, делает ресейл все более привлекательным.