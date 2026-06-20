Экономист Вершицкий предложил строить в Крыму арендное жилье для молодых врачей

Кандидат экономических наук и доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий в эфире телеканала «Крым 24» предложил вариант решения проблемы с ценами на недвижимость в регионе.

Специалист призвал строить арендное муниципальное или государственное жилье для молодых специалистов, таких как врачи и педагоги.

Вершицкий считает, что такие меры могут стать дополнительной поддержкой для тех, кто необходим региону. Кроме того, среди возможных решений проблемы он упомянул льготное предоставление земли под строительство жилья эконом-класса и регулирование налоговой политики.