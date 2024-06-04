Экономист Васильева напомнила, что льготники могут бесплатно отдохнуть в санатории в 2024 году

Россияне, имеющие льготы, могут получить бесплатную путевку в санаторий в 2024 году. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева.

Она напомнила, что претендовать на бесплатное лечение могут участники и инвалиды ВОВ, участники боевых действий, а также жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС и жители блокадного Ленинграда,

«Эти категории граждан имеют право не только на санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения на междугородном транспорте», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что рассчитывать на лечение и проезд могут лишь те, кто не получает соответствующую компенсацию в денежном выражении, добавило ОТР. Оформить путевку можно через личный кабинет на портале «Госуслуг» или в МФЦ.