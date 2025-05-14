Экономист Варьяш: заморозки в России не повлияют на стоимость продуктов

Игорь Варьяш, доктор экономических наук и почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ, высказал мнение о возможном влиянии весенних заморозков на стоимость продуктов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По его словам, у России достаточно большой опыт в преодолении подобных проблем, а также развито тепличное овощеводство, поэтому переживать о повышении цен на продовольствие не стоит.

«Россия является зоной неустойчивого земледелия, и этот органический недостаток отчасти перекрывается тем, что у нас производится много удобрений и много климатических зон», — пояснил специалист.

Варьяш заявил, что потребители могут быть уверены в стабильном поступлении овощей благодаря тепличным хозяйствам, а фрукты можно импортировать из других стран.