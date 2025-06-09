Экономист Твердохлеб указал на вероятность снижения ставок по ипотеке и кредитам

Доктор экономических наук Юрий Твердохлеб в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил, что уменьшение ключевой ставки Банка России на один процентный пункт может привести к постепенному сокращению процентных ставок по кредитам и депозитам в коммерческих банках.

Эксперт отметил, что снижение ставки было ожидаемым. По его мнению, есть достаточно признаков стабилизации экономики и охлаждения, особенно в секторе потребительского кредитования. Это позволяет сделать вывод, что решение о снижении ставки обоснованно. Такое охлаждение экономики воспринимается как позитивный фактор, который снижает инфляционные давления, написал «Ридус».

Юрий Твердохлеб подчеркнул, что возможность дальнейшего снижения ключевой ставки будет зависеть от множества внешних факторов, влияющих на внутреннюю экономическую ситуацию. Поэтому еще рано говорить о продолжительном тренде на ее уменьшение.

При этом экономист отметил, что Центральный банк РФ проводит сложные маневры в области регулирования потребительского кредитования и пруденциального надзора. Это способствует формированию устойчивой модели денежного рынка, где снижается давление на цены.