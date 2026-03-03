Экономист Твердохлеб призвал не ожидать заметного роста цен на жилье

Российские банки начали снижать ставки по ипотечным кредитам. Как это повлияет на рынок недвижимости, рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой финансового инвестиционного менеджмента РАНХиГС Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik .

По словам эксперта, снижение ставок по ипотеке связано с общей тенденцией на рынке кредитных ставок.

«Мы видим, что изменилась ключевая ставка Банка России. Я думаю, что эта тенденция по снижению будет продолжаться», — пояснил Твердохлеб.

Экономист считает, что снижение ставок по ипотеке может привести к остановке снижения спроса на рынке недвижимости и даже к его небольшому росту. Однако заметного роста цен на жилье ожидать не стоит.

«Я думаю, что здесь все будет варьировать в существующих ценовых параметрах, потому что цены и так достаточно высокие», — заключил Юрий Твердохлеб.