Экономист Тулупникова рассчитала «зарплату» за домашний труд в России

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова сообщила «Газете.Ru» , что справедливая «зарплата» жены за домашний труд может составлять от 35 тысяч рублей в месяц.

Экономист подчеркнула, что официально закрепить такую оплату на законодательном уровне сложно. Это может коммерциализировать семейные отношения и создать дополнительные бюрократические нагрузки, написали «Известия».

По словам Тулупниковой, можно ориентироваться на сумму не менее 35 тысяч рублей или рассчитывать «зарплату» жены исходя из дохода мужа, например, 30% от его заработка.

Полученные средства логично направлять на услуги, связанные с отдыхом и восстановлением женщин после домашнего труда, такие как массаж, спа или маникюр.