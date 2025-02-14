Экономист Цыганов: власти принимают меры из-за масштабов телефонных афер

Из-за широкого распространения телефонного мошенничества российские власти вынуждены вводить дополнительные меры защиты населения. Об этом заявил заведующий кафедрой страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов в беседе с Ura.ru.
Масштабы деятельности аферистов, пояснил эксперт, достигли такого уровня, что необходимы определенные оградительные меры, и правительство их внедряет.
Специалист добавил, что в дальнейшем предстоит оценить эффективность соответствующих решений. Кроме того, важно выявить ситуации, в которых применение различных мессенджеров окажется полезным для самих пользователей, добавил MK.Ru.
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