Экономист Цыганов: власти принимают меры из-за масштабов телефонных афер

Из-за широкого распространения телефонного мошенничества российские власти вынуждены вводить дополнительные меры защиты населения. Об этом заявил заведующий кафедрой страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов в беседе с Ura.ru .

Масштабы деятельности аферистов, пояснил эксперт, достигли такого уровня, что необходимы определенные оградительные меры, и правительство их внедряет.

Специалист добавил, что в дальнейшем предстоит оценить эффективность соответствующих решений. Кроме того, важно выявить ситуации, в которых применение различных мессенджеров окажется полезным для самих пользователей, добавил MK.Ru.