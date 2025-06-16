Экономист Трифонов указал на преимущества обязательной сертификации по ГОСТу

Доцент кафедры операционного и отраслевого менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Павел Трифонов заявил в беседе с News.ru , что введение обязательных ГОСТов поможет защитить россиян от некачественной продукции.

По мнению эксперта, переход к обязательной сертификации по ГОСТу обеспечит ряд преимуществ для российских потребителей.

«Это должно повысить качество жизни. Главным выигрышем от реализации данного подхода станут обеспечение безопасности и защита жителей РФ от опасных или некачественных продуктов», — пояснил специалист.

Экономист отметил, что покупателям будет проще сравнивать товары и выбирать продукцию с нужными характеристиками благодаря критерию сопоставимости. Кроме того, введение ГОСТов сделает рынок более прозрачным, что поможет защитить права потребителей, добавил Трифонов.