Экономист Тимофеев указал на снижение стоимости некоторых продуктов с начала года

Инфляция с лета прошлого года составила 9,4%, а с начала 2025 года — лишь 3,6%. Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев сообщил в беседе с Life.ru , что, несмотря на рост цен на коммунальные услуги и некоторые товары, стоимость продуктов демонстрирует не только замедление роста, но и снижение.

Тимофеев отметил, что весной картофель дорожал на 17%, однако в июне рост цены составил всего 2,8%. Эксперт пояснил, что за 2024 год картофель подорожал на 92% из-за того, что в течение двух лет фиксировалась низкая цена на уровне себестоимости. Сейчас, по словам специалиста, такой проблемы нет, и к концу лета цены либо останутся на текущем уровне, либо могут снизиться.

В некоторых регионах яйца подешевели с 101 рубля до 81 рубля за десяток. За месяц снизилась стоимость молочных продуктов, макаронных и крупяных изделий. При этом за неделю цена на дизельное топливо увеличилась всего на 1 копейку — до 71,44 рубля за литр.

Тимофеев подчеркнул, что причин для роста цен на сельхозпродукцию из-за издержек на топливо нет. Сезонные ягоды, такие как клубника, черника, смородина и крыжовник, также стали дешевле. Оптовые цены за последний месяц снизились на 7,2%. Ожидается, что в ближайшие две недели цены на клубнику упадут до 30% благодаря росту импорта и снижению курса валют.