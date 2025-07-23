Экономист Тихонов спрогнозировал остановку снижения цен на овощи в России в конце августа

В конце августа — начале сентября прекратится снижение цен на некоторые овощи, включая лук, морковь и картофель. После этого периода ожидается постепенное увеличение стоимости. Об этом рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, осенью на прилавки поступят тепличные помидоры и огурцы, цены на которые будут выше из-за расходов на обогрев и освещение. Кроме того, к стоимости добавятся затраты на содержание овощехранилищ, добавила «Газета.ru».

Как пояснил специалист, сегодня продавцы стремятся поскорее избавиться от ранней продукции, так как эти овощи недолго сохраняют свежесть. Ближайшие недели — идеальное время для покупателей, чтобы приобрести качественный урожай по выгодной стоимости.