Экономист Тихонов назвал незначительным снижение урожайности пшеницы в России из-за майских заморозков | 360°

Общество 14 мая 2024, 10:03 Экономист Тихонов назвал незначительным снижение урожайности пшеницы в России из-за майских заморозков

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Снижение количества урожая пшеницы из-за майских заморозков не будет таким масштабным, чтобы повлиять на мировой рынок. Об этом «Известиям» рассказал кандидат экономических наук, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии Анатолий Тихонов.

По его словам, нет оснований полагать, что из-за непогоды снизится мировой запас зерна. Пока сложно делать прогнозы, потому что в разных регионах ситуация отличается. Но пока нигде ее нельзя назвать критической.

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«Хотя снижение урожайности действительно может случиться: судя по статистике, у нас неплохие озимые, но с яровым севом опаздываем. Это может сказаться, но эффект будет не настолько критичным, чтобы влиять на мировую торговлю», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что нет никаких признаков, говорящих о возникновении угрозы продовольственной безопасности России.

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