Экономист Тихонов допустил восстановление зерна после ливней в Центральной России

Из-за мощных ливней в Центральной России осложнилась уборка урожая. Такая погода может снизить качество зерна. Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов рассказал сайту KP.RU о шансах на восстановление.

«Если дальше будет сухо, солнце и тепло — то зерно просохнет и восстановится, уборка пойдет хорошо», — отметил экономист.

По его словам, при отсутствии погодных изменений аграриям придется вступить с ливнями в «битву за урожай».

Специалист также добавил, что в южных регионах ситуация осложняется жарой, из-за которой урожай страдает и зерно становится низкокачественным. Окончательные данные о состоянии урожая пока получить сложно, сейчас информация противоречивая и предварительная.