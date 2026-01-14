Экономист Таквель спрогнозировал тенденцию на рост доллара к рублю в 2026 году

Экономист, инвестор и трейдер Вячеслав Таквель заявил в эфире радио Sputnik , что в 2026 году мы увидим тенденцию на рост доллара к рублю.

По словам специалиста, переходный период в экономике находится в стадии завершения, и в 2026 году ожидается полная адаптация, что приведет к движению рубля к справедливым значениям.

Инвестор подчеркнул, что Минфин и крупные экспортеры хотели бы видеть курс в районе 90–95 рублей за доллар.

Также прогнозируется снижение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 11–12%. При этом ставка в 9% годовых считается слишком оптимистичной, так как поддержание ее на излишне низком уровне может привести к разгону инфляции, добавил Таквель.