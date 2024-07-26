Экономист Сорокина рассказала, что строительство домов подорожало в России из-за нового стандарта

В России с 1 августа вступит в силу нацитандарт «зеленого» ИЖС, что может привести к повышению цен на строительство частных домов. Об этом сообщила «Взгляд» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

По ее словам, данное нововведение направлено на улучшение качества жилья и защиту интересов потребителей. Но также приведет к увеличению расходов для застройщиков.

Новый стандарт включает 45 параметров. В частности, речь идет об энергоэффективности, экологичности и комфорте. Эти меры стали ответом на растущую популярность семейной ипотеки для строительства загородных домов.

Сорокина отметила, что увеличение цен может варьироваться от пяти до 10%. При этом она добавила, что дополнительные затраты могут окупиться в долгосрочной перспективе благодаря снижению эксплуатационных расходов на 50-60%.