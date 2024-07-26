Экономист Сорокина рассказала, что строительство домов подорожало в России из-за нового стандарта

В России с 1 августа вступит в силу нацитандарт «зеленого» ИЖС, что может привести к повышению цен на строительство частных домов. Об этом сообщила «Взгляд» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

По ее словам, данное нововведение направлено на улучшение качества жилья и защиту интересов потребителей. Но также приведет к увеличению расходов для застройщиков.

Новый стандарт включает 45 параметров. В частности, речь идет об энергоэффективности, экологичности и комфорте. Эти меры стали ответом на растущую популярность семейной ипотеки для строительства загородных домов.

Сорокина отметила, что увеличение цен может варьироваться от пяти до 10%. При этом она добавила, что дополнительные затраты могут окупиться в долгосрочной перспективе благодаря снижению эксплуатационных расходов на 50-60%.

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте