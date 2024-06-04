Экономист Сорокина рассказала, что педагогам колледжей могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

Преподавателям учреждений среднего профессионального образования могут разрешить досрочный выход на пенсию после 25 лет стажа. Об этом «Известиям» рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Она объяснила, что принятие соответствующего закона просто уравняет в правах преподавателей колледжей и учителей. Последние имеют право на досрочный выход на пенсию, потому что работают с детьми.

Однако, как подчеркнула Сорокина, большинству учащихся колледжей и училищ на момент поступления 16 лет. Но так как они выпускаются уже совершеннолетними, на преподавателях это никак не отражается. Поэтому законопроект о досрочном выходе на пенсию для них исправит эту несправедливость.