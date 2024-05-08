Экономист Солодовникова: величина пенсии может быть меньше ожидаемой из-за неучтенного трудового стажа | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:56 Экономист Солодовникова: величина пенсии может быть меньше ожидаемой из-за неучтенного трудового стажа

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Старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, в каком случае пенсионер в России может получить пенсию меньше ожидаемой.

Как пояснила специалист, обычно такое происходит из-за неучтенного трудового стажа и неофициальной работы. Что касается ошибок в начислении, скорее всего, это исключение из правил, написал «ФедералПресс».

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Солодовникова призвала проверять индивидуальный лицевой счет через сервис «Госуслуги». Кроме того, гражданам следует самостоятельно контролировать информацию о трудовом стаже и страховых выплатах, добавила она.