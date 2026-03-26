Экономист Шедько объяснил, почему россияне предпочитают наличные деньги

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько объяснил, что к росту интереса россиян к наличным деньгам приводят нестабильность безналичных расчетов из-за отключений интернета и желание контролировать финансы. Об этом написала «Газета.Ru» .

Шедько считает, что свою роль играют и другие факторы: «тень» — наличные удобнее для неформальных расчетов, рост случаев мошеннических атак (телефонных звонков и так далее), привычки населения, ситуационные риски (например, опасения блокировки счетов или ограничений на операции), региональные особенности (в некоторых районах цифровая инфраструктура развита хуже). В этих ситуациях наличные воспринимаются как более надежный и автономный инструмент, не зависящий от интернета, банковской системы, сбоев в технических системах, сообщило радио Sputnik.

По мнению экономиста, держать деньги в руках особенно характерно для старшего поколения. Однако и представители поколения Z готовы платить наличными, если продавец предлагает за это скидки и бонусы.