Экономист Шедько допустил снижение ставки по рыночной ипотеке до 19,6% в мае

Доктор экономических наук и профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько рассказал «Газете.ru» , что снижение ключевой ставки Центрального банка РФ обычно сказывается на стоимости кредитов через две-четыре недели.

По мнению эксперта, ключевая ставка может снизиться с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. Вслед за этим подешевеют и кредиты. Ставки по рыночной ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5 процентного пункта в мае, отметил эксперт.

«В результате средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки способна опуститься до 19,4–19,6%, а на вторичное жилье — до 19,1–19,3%», — подчеркнул Шедько.

Предположительно, по потребительским кредитам снижение составит 0,2–0,4%, добавило ИА НСН.