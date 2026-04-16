Экономист Шедько допустил снижение ставки по рыночной ипотеке до 19,6% в мае
Доктор экономических наук и профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько рассказал «Газете.ru», что снижение ключевой ставки Центрального банка РФ обычно сказывается на стоимости кредитов через две-четыре недели.
По мнению эксперта, ключевая ставка может снизиться с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. Вслед за этим подешевеют и кредиты. Ставки по рыночной ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5 процентного пункта в мае, отметил эксперт.
«В результате средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки способна опуститься до 19,4–19,6%, а на вторичное жилье — до 19,1–19,3%», — подчеркнул Шедько.
Предположительно, по потребительским кредитам снижение составит 0,2–0,4%, добавило ИА НСН.