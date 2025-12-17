Экономист Шаухина отметила, что налог на недостроенный дом нужно платить только при регистрации права собственности

По словам эксперта, обязанность по уплате налога на имущество возникает, если недостроенный дом поставлен на кадастровый учет и на него зарегистрировано право собственности в Росреестре. Если же право собственности на незавершенное строительство не зарегистрировано до готовности дома, то данных в Росреестре о таком объекте не будет, и, следовательно, налог уплачивать не потребуется.

Ранее Анна Шаухина рассказала о земельном налоге за территорию под многоквартирными домами и за придомовую территорию. Напомним, что уплатить земельный, транспортный и имущественный налоги нужно было до 1 декабря 2025 года.