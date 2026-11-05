Экономист Шацкая рассказала, как накопить миллион рублей за шесть лет

По ее словам, при зарплате в 100 тысяч рублей и доходности вклада в 10% годовых, откладывая по 10 тысяч рублей в месяц, финансовую цель можно достичь за шесть лет. Если увеличить взнос до 20 тысяч, срок сократится до трех лет и четырех месяцев, пишет НСН.

Эксперт отметила, что при доходе от 150 тысяч рублей накопить миллион реально уже за год, если откладывать около 77–83 тысяч рублей в месяц с учетом процентов.

Шацкая подчеркнула, что многолетнее поддержание комфортного уровня сбережений гораздо эффективнее жесткой экономии, которая часто приводит к срыву уже через пару месяцев.