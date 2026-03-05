Экономист Шацкая рассказала, как избежать лишних налогов при увольнении

При увольнении сотрудника волнует не только размер выплаты, но и вопрос налогообложения. От этого зависит, сколько денег он получит «на руки». Доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая рассказала Life.ru о нюансах налогообложения при увольнении.

По ее словам, в 2026 году выходное пособие и компенсации, связанные с увольнением, не облагаются НДФЛ в пределах трех средних месячных заработков сотрудника. Для работников Крайнего Севера и приравненных к нему территорий лимит выше — шесть средних зарплат. Если работодатель выплачивает сумму в этих пределах, налог не удерживается. Если же компенсация превышает установленный лимит, НДФЛ начисляется только на сумму превышения.

Эксперт подчеркивает, что важно правильно разграничивать виды выплат. Зарплата за отработанные дни и компенсация за неиспользованный отпуск облагаются налогом в любом случае, поскольку считаются обычным доходом. А выходное пособие — это компенсационная выплата, поэтому в пределах установленного лимита оно освобождено от НДФЛ.

Особое внимание стоит уделить формулировкам в соглашении сторон. Если дополнительная выплата прописана как выходное пособие, она может подпадать под налоговую льготу. Если же та же сумма оформлена как премия, налог удержат полностью. Разница напрямую влияет на итоговую сумму, которую получит сотрудник.

«Перед подписанием соглашения стоит уточнить две вещи: размер среднего месячного заработка и то, как именно в документах будет названа выплата», — пояснила собеседница.

Понимание этого механизма позволяет избежать неожиданного удержания налога и фактически увеличить сумму, которая останется на руках.