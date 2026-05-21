Экономист Шацкая предложила ограничить переменные траты для накопления определенной суммы

Для накопления определенной суммы необходимо изначально установить ее как фиксированный показатель и включить в бюджет наряду с обязательными платежами, рассказала доктор экономических наук Ирина Шацкая в беседе с «Газетой.ru» .

Она отметила, что люди зачастую пытаются отложить больше средств, но при этом не учитывают такие регулярные расходы, как аренда жилья, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт и кредиты. В результате попытка накопить превращается в постоянное изъятие денег из текущих нужд.

«Деньги берутся не из „лишнего“, а из переменных трат — доставок, спонтанных покупок, развлечений. Эти расходы незаметны по отдельности, но в сумме дают ощутимый объем», — объяснила эксперт.

По ее словам, при отказе от данной статьи расходов не снижается базовый уровень жизни, но уходит избыточное потребление, добавила радиостанция Sputnik.