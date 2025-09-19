Экономист Шайахметов отметил, что отпуск в 35 дней не отражается негативно на экономических показателях

Недавно депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить длительность ежегодного оплачиваемого отпуска с текущих 28 до 35 календарных дней. Редакция mkset обратилась за комментарием к экономисту из Уфы Рустему Шайахметову, чтобы выяснить возможные экономические последствия увеличения отпускного срока.

Эксперт сравнил ситуацию с положением дел в некоторых странах Западной Европы, таких как Австрия и Португалия, где отпуск длится именно столько же — 35 дней, и подчеркнул, что это никак не отражается негативно на экономических показателях этих государств.

Тем не менее, эксперт воздержался от однозначных выводов о влиянии длительности отпуска на производительность труда и общую эффективность экономики. Шайахметов подчеркнул, что прямая связь между количеством рабочих дней и результатами трудовой деятельности отсутствует. Вместо этого ключевыми факторами являются мотивация персонала и качество менеджмента. Специалист убежден, что грамотное управление человеческими ресурсами и правильная организация рабочего процесса способны повысить эффективность гораздо сильнее, чем простое увеличение количества рабочих дней.