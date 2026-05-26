Экономист Сергеев предложил новую услугу в фитнес-клубах летом

Экономист Олег Сергеев заявил РИАМО , что продажа абонементов только на душ в спортивных клубах может быть выгодной с экономической точки зрения.

По мнению эксперта, в непиковые часы душевые часто простаивают без дела, а это означает, что спортивные клубы теряют потенциальный доход.

«Продавать доступ к душу отдельно — это монетизация мощностей, которые уже оплачены арендой и коммунальными расходами», — процитировал «Петербургский дневник» экономиста.

Себестоимость одного посещения душа составляет примерно 40–80 рублей, включая воду, электричество и уборку. При цене в 200–400 рублей такая услуга может быть весьма рентабельной.

Летом спрос на такую услугу может быть особенно высоким. Велосипедисты, курьеры, люди после пляжа, работники без душа в офисе и туристы — все они могут стать потенциальными клиентами.

Экономист добавил, что клубы могут опасаться размывания своего имиджа, но это вопрос маркетинга, а не экономики. Формат «urban wellness» уже существует на Западе, и в России такой сервис может стать востребованным из-за инфраструктурных проблем с горячей водой.