Экономист Семенкова предложила метод четырех конвертов для планирования бюджета

Несмотря на хороший доход, многие люди сталкиваются с тем, что деньги быстро заканчиваются. Экономист Екатерина Семенкова рассказала в беседе с Life.ru , почему так происходит.

Как пояснила специалист, причина кроется не в количестве денег, а в умении управлять ими.

«Отсутствие простого плана или бюджета приводит к тому, что деньги просто утекают на мелкие, часто бессмысленные покупки, не оставляя следа», — отметила эксперт.

Экономист предложила три простых правила. Так, стоит переводить определенный процент от дохода на накопительный счет. Кроме того, Семенкова посоветовала использовать метод четырех конвертов, разделив остаток средств на четыре части по неделям месяца.

Также она рекомендовала применять правило 24 часов, суть которого заключается в откладывании незапланированных покупок на сутки.