Экономист Щербаков: наличие у женщины детей будет для работодателя плюсом | 360°

Общество 27 апреля 2024, 10:51 Экономист Щербаков: наличие у женщины детей будет для работодателя плюсом

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Наличие ребенка у соискательницы — это скорее положительный момент в глазах работодателя, чем отрицательный. Такое мнение выразил доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, мамы обычно обладают определенными качествами, в том числе повышенной ответственностью. При этом некоторые работодатели продолжают увязывать трудовою деятельность женщин с возможностью декретного отпуска, однако это единичные случаи.

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Кроме того, у руководства нет предубеждений относительно возраста соискательниц. Так, женщины старше 40 лет могут лучше вести рабочие дела благодаря большому опыту, отметил Щербаков.