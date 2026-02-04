Экономист Щербаченко спрогнозировал подорожание алкоголя и сигарет на 11%

В России с начала 2026 года цены на некоторые товары и услуги заметно увеличились. Экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал Life.ru , что основными причинами стали рост акцизов и изменения в правилах для такси.

С 1 января акцизы увеличились на различные виды продукции: на этиловый спирт — с 740 до 824 рублей за литр безводного спирта, на пиво до 8,6% — с 30 до 33 рублей, свыше 8,6% — с 56 до 62 рублей. Также возросли акцизы на сигареты и папиросы — с 2945 до 3278 рублей за тысячу штук.

«Рост цен в 2026 году на алкогольную продукцию составит около 11%, сигареты также вырастут в цене в среднем на 11%», — отметил экономист.

Кроме того, с 1 марта перевозчики должны будут использовать только российские или локализованные автомобили. Это приведет к увеличению тарифов в среднем на 15% из-за необходимости закупки новых машин и роста расходов на их обслуживание.