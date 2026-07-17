Экономист Щербаченко рассказал, что мошенники начали активно предлагать услуги по бесплатному анализу водопроводной воды

Мошенники придумали способ, как убедить людей в низком качестве воды из-под крана. Для этого они используют электролизер и два сосуда. В одном из них — заранее подготовленная чистая вода. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Под воздействием тока ионы от электродов связываются с солями в водопроводной воде, из-за чего образуются хлопья и взвесь. Аферисты показывают это жертве и уверяют, что в воде есть опасные вредные примеси, добавило ИА НСН.

Пока человек пребывает в растерянности от увиденного, ему настойчиво предлагают купить фильтр по якобы низкой цене. Однако на самом деле гражданам пытаются продать обычное дешевое устройство под видом эксклюзивного предложения, отметил специалист.