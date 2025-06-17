Экономист Щербаченко призвал взрослых воспитать в детях понимание финансов

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко поделился с NEWS.ru мыслями о том, как научить ребенка разбираться в финансовых вопросах. Он подчеркнул, что важно учить детей планировать бюджет и делать инвестиции, начиная с небольших сумм, чтобы сначала развить навык.

Щербаченко считает, что финансовая грамотность — неотъемлемая часть подготовки молодежи ко взрослой жизни. Необходимо обучать детей основам составления личного или семейного бюджета, правильному распределению доходов и расходов, чтобы они умели избегать долгов. Также стоит рассказать им про инвестиции, объяснить, как функционируют акции, облигации и прочие инструменты для вложений.

Экономист советует начинать с минимальных сумм и акцентировать внимание на развитии умения управлять финансами, а не на размере денежных средств. Он рекомендует приучать детей откладывать 10–15% от карманных денег или подарков на отдельный счет для достижения финансовых целей.

Также важно разъяснить детям риски, связанные с долгами, и необходимость своевременного погашения займов. Кредит следует брать только при совершении крупных покупок, стоимость которых значительно превышает годовой доход, при этом нужно обязательно рассчитать сумму ежемесячных выплат и общий объем платежей за весь срок кредита, а также убедиться в возможности выплатить долг вовремя.