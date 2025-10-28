Экономист Щербаченко предупредил о сложностях подготовки к зарубежным поездкам для российских семей

Семьи с детьми до 14 лет столкнутся с необходимостью более тщательного планирования поездок за границу из-за изменений в правилах оформления загранпаспортов для несовершеннолетних. Эти изменения могут занять значительное время, как отметил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко в интервью Life.ru .

Экономист подчеркнул, что нововведения, касающиеся поездок детей за границу, не приведут к непосредственному росту цен на туристические путевки. Однако, он отметил, что семьям придется учесть дополнительные расходы на оформление заграничных паспортов для детей.

Щербаченко настоятельно рекомендовал заранее позаботиться о получении паспорта, учитывая, что процесс может занять до 90 дней. С 20 января 2026 года дети до 14 лет не смогут выезжать в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан по свидетельству о рождении. Для посещения этих стран им потребуется заграничный паспорт.