Экономист Щербаченко предупредил, что в QR-кодах могут быть скрыты фишинговые ссылки

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко предупредил в беседе с RT о рисках, связанных с QR-кодами.

По словам экономиста, внутри них могут быть скрыты фишинговые ссылки, которые ведут на мошеннические сайты, имитирующие популярные ресурсы.

Личные данные, введенные на таких сайтах, моментально попадают к злоумышленникам. Они обновляют информацию о жертве и используют ее в своих схемах, подчеркнул специалист.

Кроме того, переход по такому QR-коду может привести к автоматической загрузке вредоносного приложения или файла, который лишает пользователя контроля над устройством.