Экономист Щербаченко предупредил, что мошенники под видом УК пытаются получить доступ к смартфонам россиян

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил NEWS.ru о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят с неизвестных номеров и представляются сотрудниками управляющих компаний. Они требуют установить стороннее приложение якобы для оплаты коммунальных услуг.

По словам эксперта, телефонный разговор — это только прикрытие. Настоящая цель аферистов — проникнуть в память смартфона, чтобы украсть деньги. Для этого они выведывают конфиденциальную информацию и заставляют установить приложение. После установки мошенники получают доступ к гаджету и всем данным, что позволяет им перевести деньги на свои счета.

Щербаченко дал несколько советов, как обезопасить себя: не переходить по подозрительным и неизвестным ссылкам; перепроверять адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации; скачивать приложения только из проверенных источников.

Также доцент отметил, что мошенники подменяют квитанции ЖКХ, которые очень похожи на настоящие. QR-код в «платежке» может вести на мошеннический сайт.