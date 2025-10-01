Экономист Щербаченко посоветовал регулярно проверять подписки, чтобы сократить расходы

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко поделился с NEWS.ru советами, как избежать ненужных расходов. Он рекомендует отказаться от невостребованных подписок и отслеживать мелкие траты, поскольку это помогает более рационально планировать бюджет.

Щербаченко советует проверять и отменять ненужные подписки, устанавливать напоминания о пробных периодах и использовать мобильные приложения для отслеживания расходов. Это поможет лучше управлять финансами.

Экономист также рекомендует фиксировать ежедневные расходы, составлять месячный бюджет и список необходимых покупок перед походом в магазин. Это поможет избежать импульсивных решений.

Повышение уровня финансовой грамотности, по мнению эксперта, также способствует более осознанному принятию решений. Для этого можно читать книги и посещать семинары или курсы по управлению финансами.