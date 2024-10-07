Экономист Щербаченко посоветовал остерегаться карманников на перронах и остановках

Современные карманники хорошо знают о системах видеонаблюдения и избегают мест с множеством камер. Обычно они действуют на перронах, автобусных остановках и в переполненном транспорте, где могут быстро скрыться. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».
Опытные воры быстро вытаскивают кошельки, используя давку и толчки. Туристы и жители небольших городов особенно уязвимы, так как не привыкли к угрозе кражи. Профессиональные воры могут маскироваться, чтобы усыпить бдительность окружающих. В современных условиях карманники все чаще хотят не столько наличные или гаджеты, сколько SIM-карты, которые могут дать доступ к интернет-банкингу и способствовать списанию средств или оформлению кредитов на жертву.
При краже или потере телефона важно сразу заблокировать SIM-карту и банковские карты, обратившись к оператору и в банк. Щербаченко также настоятельно рекомендовал сообщить о краже в полицию, даже если ущерб незначительный.
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