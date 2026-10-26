Экономист Щербаченко посоветовал копить на телефон вместо кредита

Покупать смартфон выгоднее за счет накоплений, а не кредита или рассрочки. Таким мнением с NEWS.ru поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам специалиста, оформление займа на гаджет приводит к переплате ради сиюминутного желания. Он порекомендовал направлять на сбережения 10–20% дохода.

Доцент привел расчет: если откладывать по 10 тысяч рублей в месяц под 10% годовых, за 10 месяцев сумма составит 104 697 рублей. К рассрочкам эксперт также призвал относиться с осторожностью и внимательно изучать договор.

Щербаченко добавил, что покупка жилья — долгосрочная цель, на которую обычно уходит 5–15 лет. В этом случае стоит заранее просчитать, что выгоднее: копить полную стоимость недвижимости или собрать сумму для первоначального взноса по ипотеке.