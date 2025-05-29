Экономист Щербаченко порекомендовал обращаться в банки вместо микрофинансовых организаций

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил NEWS.ru , что перед оформлением микрозайма лучше попробовать получить кредит в банке. Это стоит сделать даже при наличии плохой кредитной истории, поскольку банки могут предложить более выгодные условия — например, кредит под залог или с поручителем.

Эксперт отметил, что микрофинансовые организации остаются популярными среди людей с плохой кредитной историей. Однако он призвал клиентов МФО быть осторожными и не брать микрозаймы, если нет уверенности в возврате средств. Щербаченко подчеркнул, что лучше рефинансировать долги через банки, где процентные ставки ниже.

По словам экономиста, в первом квартале 2025 года средняя сумма микрозайма в России выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом максимальная сумма займа увеличилась на 25% и составила 75 тысяч рублей. Это свидетельствует о растущем спросе на услуги микрофинансовых организаций.

Ранее стало известно, что мошенники стали направлять россиян за займами в микрофинансовые организации.