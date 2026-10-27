Экономист Щербаченко подсчитал сроки накопления 1 млн рублей

Чтобы накопить 1 млн рублей без учета процентов, потребуется 100 ежемесячных взносов по 10 тыс. рублей, 50 — по 20 тыс. или 34 — по 30 тыс. рублей. Расчеты «Газете.Ru» представил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

При регулярных пополнениях срок накопления миллиона рублей составит примерно восемь лет и четыре месяца при взносах по 10 тыс. рублей, четыре года и два месяца — по 20 тыс., либо два года и десять месяцев — по 30 тыс., сказал Щербаченко.

В последнем случае сумма собственных взносов составит 1,02 млн рублей. Процентный доход способен приблизить достижение цели: при ставке 10% годовых и ежемесячной капитализации срок сокращается примерно до шести лет при пополнении на 10 тыс. рублей, трех с половиной лет — на 20 тыс. и двух с половиной лет — на 30 тыс.