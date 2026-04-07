Экономист Щербаченко поделился с россиянами методами экономии

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко делится своими методами экономии в беседе с KP.RU .

Он сообщил: «Планирую финансовый бюджет семьи заранее. Экономию выстраиваю системно». Он использует транспондер для оплаты проезда по платным дорогам и регулярно применяет кешбэк для возврата части средств от покупок.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян считает нерациональным тратить большие суммы на новые телефоны каждый год. У него один смартфон уже четвертый год, и он не видит смысла в частых обновлениях.

Игорь Балынин, еще один доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, придерживается «умной» экономии, планируя все покупки и избегая спонтанных приобретений. Он всегда задает себе вопрос: «Какую конкретную пользу мне принесет покупка?»

Светлана Климентова, жена священника и мать 18 детей, рассказывает о минимализме в одежде и экономии на мебели. Муж помогает ей, изготавливая мебель своими руками вместе с детьми.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин старается экономить на походах в рестораны, продуктах и развлечениях. В командировках за границей он планирует покупку товаров длительного пользования, таких как ботинки и штаны, чтобы получить лучшее качество по меньшей цене.