Экономист Щербаченко подчеркнул важность планирования бюджета на новогодние подарки

Покупка новогодних подарков может стать настоящим испытанием для кошелька. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Life.ru поделился советами, как сэкономить в праздничный период.

Эксперт рекомендует заранее составить список идей для подарков, чтобы избежать импульсивных покупок. Он отметил, что запоминающийся подарок не всегда самый дорогой, а тот, который показывает заботу и внимание. Такой подарок может быть связан с хобби человека или сделан своими руками.

Петр Щербаченко также советует рассмотреть возможность совместных подарков. Например, телевизор или робот-пылесос можно купить в складчину с братом или сестрой.

Экономист подчеркнул важность планирования бюджета. Четкий финансовый план помогает избежать долгов и превращает подготовку к праздникам в радостный процесс.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в этом году россияне планируют потратить на подарки близким в среднем 21 846 рублей. На подарки родным и близким, по словам эксперта, можно заложить от 10–15 тысяч рублей как минимум и до 25–35 тысяч рублей.